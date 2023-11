Addio a Pietrangeli, fondatore Anffas

La comunità piange Giulio Pietrangeli, fondatore e storico presidente dell’Anffas Fabriano. Aveva 68 anni Pietrangeli l’ex operaio Merloni che alcuni anni fa era rimasto ferito in un incidente stradale. Ieri mattina il decesso per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Da stamattina alle 10.30 sarà possibile rendergli omaggio nella camera ardente allestita nell’abitazione di viale Campo Sportivo 56-b. Domani alle 11 l’ultimo saluto nella cattedrale di San Venanzio. In segno di vicinanza la famiglia non chiede fiori, ma offerte a favore dell’Anffas di Fabriano, nata in città su impulso proprio di Giulio Pietrangeli che ne è stato presidente per dieci anni. Dopo il grave incidente, la guida dell’associazione è passata a Donata Tritarelli."Sapevamo delle difficoltà – commenta addolorata la presidente Tittarelli –, ma per noi è un giorno triste. Se ne è andata una parte fondamentale dell’associazione, siamo rimasti orfani. Ha dato tutto per la tutela dei disabili, l’abbattimento delle barriere architettoniche e per i diritti dei figli con disabilità". Pietrangeli sarà sepolto al cimitero di Fiuminata, suo comune d’origine (Macerata).