Addio a Quartina Goroni: Commercio in Lutto a Castelplanio (Vallesina)

Vallesina in lutto per la scomparsa della storica commerciante e poi imprenditrice Quartina Goroni di Castelplanio. Aveva 80 anni ed è deceduta lunedì pomeriggio all’ospedale di Fabriano dove era ricoverata da qualche tempo per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Assieme al marito Nicola Chiodi, imprenditore deceduto 4 anni fa, aveva iniziato nel 1975 con un piccolo negozio di frutta e verdura, a Castelplanio, per poi arrivare al discount del Centro Oceano e al centro la Fontana che la storica commerciante ha coordinato fino a un paio di mesi fa. Molto attiva anche nel sociale, Quartina Goroni era molto legata al territorio oltreché alla famiglia. Lascia nel dolore i figli Gianni e Gianluca, le nuore Romina e Daniela, i nipoti Marzia, Elisabetta, Giovanni e Giacomo. Tanti i messaggi di cordoglio e ricordo di una "donna speciale", "sempre intraprendente e solare". La camera ardente è stata allestita nella casa del commiato Anibaldi e Pandolfi a Moie. Oggi l’ultimo saluto alle 18,30 nella chiesa Santa Maria del Cammino di Castelplanio stazione.