Addio a Rita Mengoni. Era l’anima del Borgo nel suo Bar Vecchio

Il Borgo di Osimo ha perso uno dei suoi punti di riferimento, Rita Mengoni, la titolare del bar Vecchio e nuovo Borgo proprio al centro del quartiere osimano. A tutti mancheranno il suo sorriso bonario e la sua schietta cordialità, rassicurante e sincera, come dicono di lei. L’osimana è scomparsa lo scorso giovedì sera a 63 anni. Addoloratissima la figlia Camilla e Graziano assieme ai tanti parenti. La famiglia non ha chiesto fiori ma opere di bene. Ieri pomeriggio erano in tanti alla cerimonia funebre che si è tenuta nella chiesa parrocchiale della Misericordia.