Addio a Roberto Beneduce, una vita per la musica e l'amicizia

Si è spento per sempre il sorriso gentile di Roberto Beneduce (foto), 56 anni, originario di Monte Roberto e componente della banda di Castelbellino. E’ morto domenica pomeriggio all’ospedale Carlo Urbani dove era ricoverato da qualche giorno. Una persona mite, benvoluta e apprezzata da tanti in Vallesina. "Roberto era l’amico di tanti – commenta commosso un amico -, grande amante della musica, uomo generoso e mite". La banda di Castelbellino a cui Beneduce era molto legato ha voluto ricordarlo con un carosello di foto che lo raccontano. "Ciao Roberto, per sempre nei nostri cuori", il messaggio degli amici musicisti.

Roberto Beneduce, che viveva da solo, lascia nel dolore il fratello Stefano, la cognata Milena, i nipoti Alessio e Lorenzo e lo zio Florindo. In tanti non sono voluti mancare per l’ultimo saluto alla casa del commiato di Anibaldi & Pandolfi in via Clementina a Moie dove è stata allestita la camera ardente. Oggi pomeriggio alle 18 nella chiesa di Santa Maria di Moie sarà celebrato il suo funerale.