Addio a "Ruffo", uomo dal cuore d’oro

Se n’è andato nel giorno del 70esimo compleanno Stefano Ruffino, per tutti ‘Ruffo’. Una tragica fatalità che ha lasciato sconcertata la sua città, Ancona, in lutto dalla mattinata di ieri. Stefano, la sera precedente, aveva accusato un malore che, poi, non gli ha lasciato scampo. Un uomo buono e genuino. Dopo una carriera da postino, è stato molto attivo nel mondo del volontariato, specie nel suo quartiere a piazzale Camerino e al Centro Papa Giovanni XXIII. "Una persona buona e onesta: ci mancheranno il suo sorriso, il suo entusiasmo e la sua vicinanza alle persone con disabilità. Un cuore d’oro – il pensiero commosso dal Centro Papa Giovanni XXIII – Ricorderemo per sempre l’amore e il bene che ci ha donato. Oggi il mondo è un posto un po’ meno gentile". Lo piangono la moglie e la figlia Chiara, calcettista della GLS Dorica Mantovani. Oggi alle 14 nella parrocchia Cristo Divin Lavoratore l’ultimo saluto a Ruffo.