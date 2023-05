Addio a Sandra, angelo del soccorso

Si è spento il sorriso dolce di Sandra Pollonara, per tanti anni al servizio del comitato jesino della croce rossa. La storica volontaria, originaria di Staffolo, aveva 74 anni ed è deceduta martedì a Fabriano. "La tua scomparsa, così repentina e inaspettata, ci lascia addolorati e sgomenti – scrive il comitato jesino della Croce Rossa, presieduto da Francesco Bravi -. Ci sembra quasi impossibile credere che non ti rivedremo più salire in ambulanza, impeccabile nei modi e nell’aspetto, per assistere e confortare i nostri ammalati, o macinare chilometri e salire interminabili scale per vendere i nostri calendari, o patire freddo e pioggia per raccogliere le offerte al cimitero. Questi erano alcuni dei tanti servizi che svolgevi con dedizione per la Croce Rossa, per anni la tua seconda, amata, famiglia. Nel tuo corpo minuto e fragile batteva un cuore grande e generoso, sempre pronto a dire sì per un dono o un aiuto da offrire agli altri. Grazie cara Sandra per aver onorato la nostra associazione con il tuo operato e per l’esempio di vita che ci hai lasciato in eredità, riposa in pace, sarai sempre nel nostro cuore". L’ultimo saluto a Sandra Pollonara è stato celebrato ieri alla chiesa Sant’Apollinare di Monte Roberto.