Addio a suor Paola: "Una vita spesa sempre vicino ai più deboli"

La comunità falconarese saluta con affetto e cordoglio suor Paola De Fusco, storica direttrice della scuola materna Oasi San Francesco, scomparsa mercoledì scorso all’età di 90 anni. La religiosa arrivò in città nel 1968 e, proprio in quell’anno, fu aperto il plesso di via Palombina Vecchia, da lei guidato fino alla chiusura nel 2016, dove sono cresciute intere generazioni di cittadini.

Suor Paola è rimasta a Falconara fino all’anno scorso, quando per motivi di salute si è trasferita nella sede principale Oasi Maria Immacolata di Padre Guido, in via del Carmine, dove ieri pomeriggio è stato celebrato il funerale. Insieme alle consorelle, in tanti anni non si sono occupate soltanto di infanzia e educazione, ma hanno anche collaborato con la parrocchia di San Giuseppe e con quella di Sant’Antonio, per portare aiuto e sollievo alle famiglie in difficoltà, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità.

"Un punto di riferimento per la comunità", le parole del sindaco Stefania Signorini nel ricordo di suor Paola, che ha dato "prova di grande amore per i bambini e sensibilità verso le persone in difficoltà". A ricordarla anche la consigliera Giorgia Fiorentini, già assessore ai Servizi sociali di Falconara: "Una persona eccezionale che ha portato avanti con convinzione il suo ruolo di servizio per l’infanzia e per le famiglie, un punto di riferimento sotto l’aspetto educativo, in particolare per la comunità dei credenti, grazie alla sua dolcezza ma anche alla sua determinazione".