Addio a Teresa Maria Barberini Nell'OSIMO annuncio anche i suoi animali: Saluto alla Nobildonna di Osimo

Era una donna davvero d’altri tempi Teresa Maria Barberini. Il suo fascino ammaliava chiunque avesse l’onore di conoscerla, di scambiarci due parole. La nobildonna osimana, discendente dei principi romani e fiorentini, è deceduta l’altro ieri nel suo casale all’Abbadia di Osimo. Con lei se ne va un altro pezzo di storia della casa che nei secoli ha dato i natali a un papa, cardinali e mecenati di grandi artisti. Aveva sposato il nobile romano Emidio Taliani De Marchio, di cui era vedova. Da lui aveva avuto quattro figli: Enrico, oggi nel consiglio di amministrazione dell’istituto Campana per l’istruzione permanente e guida dell’azienda agricola di famiglia, Giulio, Irene e Letizia. La sua è stata una vita ricca di interessi, sempre dedita alla famiglia e al mantenimento delle proprietà, soprattutto all’azienda agricola osimana. La sua esistenza l’ha spesa tra la capitale e Osimo che amava. Nel manifesto funebre gli osimani non hanno potuto non notare le due lettere che precedono il suo nome, n.d., nobildonna, e un’aggiunta del tutto singolare, i nomi dei suoi cani, Artù e Sofia, e della gatta Micetta, uniti al dolore per la perdita. "Mia madre ha sempre manifestato un grande affetto per gli animali di casa e nel rispetto dell’amore quasi viscerale che nutriva per la natura e gli animali appunto, abbiamo deciso di citarli nel manifesto", ha fatto sapere il figlio Enrico, che vive a Osimo, cui si stringe tutto il Campana nel lutto. Barberini era molto legata alla città di Osimo, tanto che diversi anni fa ormai aveva deciso di restarci dopo aver ristrutturato con il defunto marito il casale dell’Abbadia. Il funerale viene celebrato oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale dell’Abbadia di Osimo. La salma sarà poi cremata e riposerà nel cimitero monumentale di Osimo, nella tomba della famiglia Briganti Bellini di cui la 90enne era discendente da parte di madre. Innumerevoli gli attestati di cordoglio ricevuti dalla famiglia da ogni parte d’Italia in queste ore difficili, dell’estremo saluto.