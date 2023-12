"Addio a un pezzo di storia della Repubblica"

Addio Maria Lisa Cinciari Rodano, ultima deputata della prima legislatura. Aveva 102 anni. Se n’è andata un pezzo di storia della Repubblica italiana, colei che per eccellenza è sempre stata definita la donna dalla parte delle donne, tanto che a lei si deve la scelta della mimosa come fiore simbolo dell’8 marzo.

Si è spenta ieri a Roma città dov’era nata e a cui è legata insieme a Monterado, dove ha vissuto nel castello di proprietà della famiglia Cinciari insieme al marito Franco Rodano, sposato nel 1944. È lì che ha vissuto con i suoi cinque figli, tra cui Andrea, ex sindaco di Monterado e marito di Luana Angeloni, ex sindaco di Senigallia.

Un castello storico che negli anni è stato anche la location di matrimoni da sogno. Un messaggio di cordoglio è arrivato da Marco Sebastianelli, sindaco di Trecastelli: "Un ricordo indelebile e un sentito ringraziamento a una donna di grande spessore, che il territorio ha avuto l’onore di avere come cittadina onoraria – ha dichiarato a nome della città - nell’aprile 2016, infatti, si era tenuta a Trecastelli la cerimonia per il conferimento della Cittadinanza Onoraria alla senatrice Maria Lisa Cinciari Rodano, come attestato di profonda stima e affetto, a una figura così considerevole, che si è distinta per il suo impegno politico, culturale e sociale, in prima fila nella battaglia antifascista e in difesa per i diritti delle donne".

Arrestata sotto il fascismo, fu anche la prima donna a ricoprire la carica di vicepresidente della Camera nell’ultimo lustro a Montecitorio, dal 1963 al 1968, per poi essere eletta al Senato. Per sette anni consigliera provinciale a Roma, a cavallo tra gli Anni settanta e ottanta fu anche europarlamentare.

Un pezzo di storia della Repubblica Italiana, una colonna del femminismo nel 2015 è stata insignita del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A ricordarla è anche l’ex sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi: "In un momento come quello che stiamo vivendo oggi, dove i diritti delle donne tornano a essere sotto attacco e la battaglia per la parità dei sessi sembra segnare il passo, credo che il luminoso esempio di Marisa possa rappresentare per noi e in particolare per tutte le donne un incentivo a proseguire quella battaglia che lei ha combattuto per tutta vita. Le mie più sentite condoglianze ad Andrea, Luana e tutta la famiglia" il cordoglio di Mangialardi.