Addio a Zoppi, l’artista in divisa: "Vigile da record per 42 anni"

Osimo piange la morte di Stefano Zoppi, ex vigile urbano di 69 anni, ma anche maestro, musicista e vignettista. Entrò nel corpo della polizia municipale nel 1977 e terminò il servizio il 31 luglio 2019, dopo quarantadue anni sempre nei vigili di Osimo, dove seguiva il settore di procedure sanzionatorie e ricorsi. Cortese e disponibile, è stato uno dei vigili più amati in città. Nel 2009 aveva ricevuto un encomio pubblico da parte dell’amministrazione per la capacità di mantenere viva la vena culturale e artistica della città con le sue doti di vignettista ironico e satirico. La vicesindaco Paola Andreoni: "Ciao Stefano, idealista e artista della nostra città. Con la tua matita pungente hai saputo raccontare con ironia i fatti della politica. Il mio pensiero va ai tuoi affetti più cari, al dolore dei quali mi stringo". Il funerale sarà domani a Montefano.