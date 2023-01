Addio ad Aldemiro Andreoni, trent’anni in prima linea per i diritti dell’odontoiatria

E’ morto domenica Aldemiro Andreoni, detto Mimmo, presidente di Andi, associazione nazionale dentisti italiani e vicepresidente di Confprofessioni Marche. Andreoni aveva 67 anni. La delegazione marchigiana della Confederazione italiana libere professioni, insieme al presidente Gianni Giacobelli, esprime cordoglio per la perdita e si unisce alle condoglianze alla famiglia. Lungo il suo impegno sindacale, con numerose cariche negli oltre trent’anni di attività nel dipartimento marchigiano dell’Andi, sino al ruolo di vicetesoriere nazionale. Confprofessioni lo ricorda in tutta la sua grande professionalità e umanità: "Mimmo, così lo abbiamo conosciuto e si faceva chiamare con affetto dai suoi cari, amici e colleghi, rimarrà sempre nei nostri cuori". Per Andi Andreoni "lascia un ricordo pieno di passione – dice il presidente Carlo Ghirlanda – impegno, lavoro, successi. La sua scomparsa ci lascia muti, il dolore che ha determinato è fortissimo". Attualmente il suo impegno era dedicato alla sezione di Ancona, dopo molti ruoli avuti all’interno del dipartimento marchigiano negli oltre 30 anni di vita associativa. Colleghi e amici lo ricordano per la sua passione per il sindacato, le numerose iniziative che portava avanti come la collaborazione con il mondo accademico. Andreoni lascia la moglie Fausta e la figlia Chiara Maria.