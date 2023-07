Addio ad Alessandro Bianchini, Sindaco di Chiaravalle, Lascia un Vuoto Incolmabile

Addio ad Alessandro Bianchini, stimato sindaco di Chiaravalle e prima di Serra San Quirico. È morto giovedì a 77 a Faenza dove si trovava da tempo ricoverato in una struttura sanitaria in gravi condizioni di salute. Originario dell’Alto Adige Bianchini è stato professore di analisi matematica all’Università di Camerino e poi in ingegneria ad Ancona dove restò docente fino alla pensione. Di orientamento di centro sinistra dal 1975 al 1980 è stato sindaco di Serra San Quirico, dal 1976 al 1991 assessore della comunità montana a Fabriano. Poi segretario del Pci di Chiaravalle e sindaco della città di Maria Montessori dal 1994 al 2003. "È stato per tanti – commenta il segretario provinciale uscente del Pd Jacopo Falà - un maestro e un esempio. Tutti dobbiamo molto a Sandro: specie noi chiaravallesi. Ho avuto l’onore di sedere al suo fianco nei banchi del consiglio comunale nella scorsa consiliatura, potendo condividere tanti momenti di cui serberò un eterno e grato ricordo. Era semplicemente un fuoriclasse, una persona eccezionale e illuminante. Lascia un vuoto incolmabile, enorme". Lunedì a Faenza l’ultimo saluto mentre giovedì sarà celebrata una messa a Chiaravalle.