Addio ad Anna Maria Quaglieri. Tanti in duomo per l’ultimo saluto

Lunghi applausi all’uscita del feretro, dopo i ricordi commossi di parenti, colleghi e tanti amici. La comunità jesina, ieri, ha salutato per l’ultima volta Anna Maria Trane Quaglieri, storica fondatrice dell’Istituto oncologico marchigiano di Jesi e Vallesina, Macerata e Tolentino. Donna generosa, stimata professionista, una delle pioniere in prima linea nella lotta contro il cancro. È stata un esempio di impegno per il volontariato, sempre spinta dalla bontà d’animo e dal mettersi a disposizione del prossimo, di chi soffriva e dei loro familiari. Si è spenta mercoledì scorso a 89 anni. Era gremito il Duomo di Jesi per il funerale, che è stato officiato dal vescovo Gerardo Rocconi. Tante persone si sono voluti stringere attorno al dolore della famiglia. Quaglieri è stato un personaggio di spicco del panorama sociale, culturale e politico della città. Origini pugliesi, era nata a Brindisi, ma jesina d’adozione. Quella comunità per la quale è divenuta nel tempo un autentico faro. Due anni fa, nel 2023, aveva pubblicato il libro ‘Per magia di memoria’, opera prima in cui, attraverso un intenso viaggio sentimentale, ripercorreva 5 generazioni della sua famiglia.