Addio ad Antonio, valanga di affetto per la famiglia

Se n’è andato troppo presto, nel fiore dei suoi anni. Il giorno di Pasqua, assistito amorevolmente dai suoi casi, Antonio Di Martino, 25enne osimano, ha lasciato questo mondo. Addoloratissimi il padre Domenico e la madre Maria Costanza, le sorelle Tina ed Elisa, gli amici e tutti i parenti attorno cui si stringe un’intera città. La salma è esposta nella casa funeraria Vigiani dove diverse persone sono passate a rendere omaggio a quel ragazzo, sempre mite e gentile. Il funerale si celebra oggi alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Passatempo, la sua frazione. Dopo il rito religioso il corteo procederà verso il cimitero locale per la tumulazione della salma. Tutta la comunità è in lutto per la scomparsa del ragazzo che amava la vita e fino alla fine non ha perso il sorriso né la voglia di fare. La famiglia non ha chiesto fiori ma donazioni alla Lega del filo d’oro, associazione che da quasi sessant’anni ormai aiuta chi è affetto da disabilità psicosensoriali. L’abbraccio ai cari di Antonio è arrivato come una valanga ad alleviare le sofferenze dei familiari che l’hanno assistito fino all’ultimo respiro. Il 25enne è rimasto sereno fino alla fine, riuscendo a salutare tutti coloro che l’hanno amato.