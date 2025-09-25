Addio ad Augusto Cilotti pronipote dell’incisore Serafino

Comunità in lutto per la perdita di Augusto Cilotti, pronipote di Serafino, capostipite della scuola degli incisori di Fabriano. Originario di Camerino, è morto martedì all’età di 87 anni. Era il primo di tre fratelli, cresciuti tutti con il desiderio di crearsi la propria strada con impegno e dedizione, come hanno imparato dai loro genitori cartai. Ha trascorso la sua infanzia a Pioraco. Nel 1966 le nozze con Medi Cruciani, con la quale condivideva le origini piorachesi e i valori trasmessi alle tre figlie, Alessandra, Stefania e Federica. Laureatosi in Giurisprudenza a Camerino, ha poi ricoperto ruoli di rilevo a livello istituzionale. Chiamato alla segreteria particolare del ministro del Turismo e Spettacolo, nel 1972 ha scelto di tornare nelle sue Marche ottenendo l’incarico di dirigente, capo Area regionale. Qui ha diretto settori strategici come il Turismo e le Attività Produttive, lasciando un’impronta nelle politiche regionali di sviluppo. Una vita vissuta con amore, lealtà e grande umorismo, sempre con quella volontà di condividere con famiglia, amici o semplici conoscenti un patrimonio di cultura e ideali che resterà intatto nel tempo. La cerimonia in memoria di Augusto Cilotti si terrà oggi (ore 11) nella sala del commiato del cimitero di Tavernelle.