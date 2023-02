"Addio ai fantasmi di una vita Così madre e figlia si ritrovano"

Un padre di famiglia, con una moglie e una bambina, un giorno esce di casa, per non tornarvi più. E’ il punto di partenza di ‘Addio fantasmi’, la storia di una donna, Ida, alle prese con ‘il vuoto di un’assenza’. Molti anni dopo Ida, che vive a Roma, viene richiamata all’improvviso dalla madre a Messina, sua città natale: la donna deve ristrutturare la casa di famiglia per venderla, e ha bisogno del suo aiuto. Quel viaggio riporterà in vita tutti i suoi fantasmi, in un crescendo di inquietudini alimentate dal rapporto irrisolto con la madre. La compagnia Fanny & Alexander porta in scena il romanzo di Nadia Terranova finalista al Premio Strega 2019, con Anna Bonaiuto e Valentina Cervi nei panni delle due protagoniste, attese stasera (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi.

Cervi, il rapporto tra madre e figlia è spesso problematico. Basti pensare alla genesi di molti casi di anoressia. Come sintetizzerebbe quello del suo personaggio?

"E’ un rapporto viscerale, non risolto. La madre proietta sulla figlia i propri sogni irrealizzati, ma la figlia fugge da questo ideale materno. Entrambe però hanno una grande possibilità di riappropriarsi di se stesse, e facendo questo di riappropriarsi anche del loro rapporto. Accade proprio perché riemergono i ‘fantasmi’. Ognuno dei due personaggi fa quello che può, anche se nel libro la storia è raccontata dal punto di vista della figlia".

Riuscire finalmente a parlarsi, ma sul serio, è quello che le salva?

"Sì, finalmente le due donne si parlano e si dicono anche cose sgradevoli. I figli, non solo i genitori, a volte sanno essere terribili. Madre e figlia sono comunque molto diverse. La prima è una carrierista che non ha saputo gestire la depressione del marito, anche se si capisce che questa depressione ha pesato su tutte e due".

Il suo è uno di quei personaggi di cui è difficile ‘liberarsi’, che ci si porta dietro, o meglio dentro, anche a spettacolo finito? "No, direi che è un personaggio ogni sera diverso, e che mi permette di scoprire anche qualcosa di me stessa. La regia poi è bellissima. Ci si lascia trasportare. E’ come un percorso che si apre e si chiude. Naturalmente è anche uno spettacolo che fa pensare, che ti apre delle ‘porte’, ma senza voler dare delle risposte a ogni costo".

Conosceva già la compagnia Fanny & Alexander?

"Di nome. Avevo visto un loro spettacolo anni fa. Il loro è anche un teatro di ricerca, di sperimentazione. Più che spiegare vuole evocare".

Anna Bonaiuto che compagna di lavoro è?

"Anna è stupenda. E’ una grandissima attrice, una meraviglia. Ogni tanto io stessa mi ritrovo a guardarla e sentirla recitare, ammirata. E’ anche una con cui si deve stare sempre sull’attenti, ma questo per via del suo grande rispetto per la scena".

Lei al cinema ha lavorato con grandissimi registi, come Coppola, Spike Lee, Greenaway. Loro cosa le hanno lasciato?

"E’ stato un grande privilegio lavorare con loro. Ho imparato molto, e mi sono sentita ‘protetta’. Ma anche dai film più ‘sgangherati’ si può imparare qualcosa".

Raimondo Montesi