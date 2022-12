Addio al calciatore Bettarelli

Addio a Marco Bettarelli, ex portiere che aveva militato in diversi club della Vallesina in seconda categoria. Lo sport dilettantistico della provincia è in lutto per il 59enne nato a Jesi ma da tanti anni residente a Castelfidardo. Si è spento all’ospedale di Osimo dove era ricoverato a causa di un terribile male che non gli ha lasciato scampo. Ex istruttore di spinning ed ex portiere di calcio ha giocato anche con la Latini e il Borgo Minonna. Per una vita aveva lavorato alla cooperativa Tre Valli. La camera ardente è stata allestita alla Casa del Commiato ‘Alba Nova’ in via Bramante a Castelfidardo ed i funerali saranno celebrati oggi alle 14,30 nella chiesa Collegiata. Lascia nel dolore la moglie Fiorisa, la figlia Jessica, la sorella Manola e la mamma Irma. Tanti i messaggi di cordoglio.