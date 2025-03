Addio al maestro della fotografia. Riccardo Gambelli

Cultura in lutto, si è spento ‘Niny’, l’ultimo testimone del Gruppo Misa. Riccardo Gambelli aveva 93 anni. Questa mattina alle 9 saranno celebrati i funerali nella chiesa Santa Maria della Neve – Portone. "Abbiamo perso un leone" sono le prime parole che la figlia Anna ed il figlio Luigi hanno pronunciato appena Riccardo, suo amato padre, ha lasciato questo viaggio per intraprenderne un altro a noi sconosciuto. Gli auguriamo un nuovo viaggio in compagnia dei suo amici fotografi del Gruppo Misa.

Ha iniziato a fotografare nei primi anni del 1950 in compagnia dell’amico Mario Giacomelli, il più giovane del gruppo Misa, fu affiancato nell’insegnamento da Giuseppe Cavalli. Un’eredità importante quella che ‘Niny’, insieme agli altri del Gruppo Misa lascerà in eredità dei giovani fotografi, nonostante ormai le tecniche siano cambiate, insieme a tutti i componenti del Gruppo, resta una fonte di ispirazione per i tanti appassionati di fotografia.

I suoi lavori sono stati catalogati, anche attraverso il Musinf, successivamente portato avanti la catalogazione di una nuova raccolta di fotografie sulla natura morta, tramite un apposito Quaderno di tecnica della fotografia. Con Riccardo Gambelli se ne va l’ultimo rappresentante di un Gruppo che ha fatto la storia della fotografia portando le immagini della spiaggia di velluto e dell’hinterland in tutto il mondo.