"Addio al meccanico Ginevri: Osimo piange il re delle moto"

Osimo è in lutto per la perdita di un uomo conosciuto e stimato da tutti, Giuseppe Ginevri. Era il meccanico delle moto al Borgo, un artista delle due ruote, e chi passava nei pressi della sua officina lo vedeva intento a lavorare sui motori, fino a che non li faceva "cantare" di nuovo. Tutti lo chiamavano Peppe. Tutti lo conoscevano e lo ricordano oggi con grandissimo affetto. E’ scomparso l’altro ieri pomeriggio a 84 anni.

Addolorati i figli Marco e Marcello cui si stringe tutta la comunità. "Ringrazio di cuore veramente a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore per la perdita di mio padre. Grazie davvero di cuore"; sono le parole commosse del figlio Marcello. La salma è esposta nella casa funeraria Re in via dei Tigli a Padiglione di Osimo. Tante le persone che si sono già presentate per l’estremo saluto. Il funerale si celebra oggi pomeriggio alle 16.30 nella chiesa parrocchiale della Misericordia, poco distante la sua abitazione. La salma proseguirà poi per la cremazione.