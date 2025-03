Addio al ponte pedonale di Marcelli. E’ stata completata la demolizione

Lo skyline numanese è davvero cambiato. Il ponte dell’ex Santa Cristiana non c’è più. E’ stato abbattuto il cavalcavia sulla Litoranea a Marcelli, il "famoso" passaggio che collegava la spiaggia a quello che era il grande complesso alberghiero. Un simbolo per intere generazioni. Le attività di demolizione sono state effettuate in orario serale per non interferire con la viabilità, seppur prima dell’affollatissima stagione estiva. Così voleva il progetto nel nuovo complesso residenziale, il Costa Conero, sorto appunto sulle ceneri del Santa Cristiana. E’ stato realizzato dalla società 24immobiliare spa, con sede a Perugia, composta da soci imprenditori dell’ascolano. Lo studio che ha curato la parte progettuale è quello dell’architetto Piscitelli & associati srl. Un progetto "green" sia per l’impiego di specifiche tecniche costruttive e l’utilizzo di materiali innovativi, quanto per l’importanza che sarà assicurata all’impronta ambientale degli edifici immersi nel verde. Fino alle 18 di domani è disposto il senso unico alternato per i veicoli lungo la via Litoranea nel tratto compreso tra l’incrocio con via Marina II e quello con via Loreto per il completamento dei lavori di demolizione.

Nella vicina Filottrano invece un ponte sta per essere riaperto: "Sono state effettuate venerdì scorso, come previsto dalle norme in materia, le prove di carico sul ponte di Via Del Lavoro – dice l’assessore ai Lavori pubblici Ivana Ballante -. Assicuriamo i cittadini che, a breve, non appena terminati i residuali lavori, potrà essere ripristinata la viabilità in una delle zone piu importanti del nostro tessuto economico".