Addio al prof Campagnolo: atleta, insegnante e icona della Vigor

Lo sport in lutto, si è spento il prof Ernesto Campagnolo. Aveva 77 anni. Molto conosciuto in città, aveva insegnato educazione fisica a generazioni di senigalliesi, ma negli anni ’60 aveva anche indossato la maglia rosso blù della Vigor Senigallia. Un uomo di sport, che era impegnato attivamente anche nell’associazione sportiva ‘Football ‘93’, tra i fondatori di quella che i senigalliesi chiamano la ‘palestra del seminario’, dove ha lavorato anche come istruttore. Ernesto Campagnolo è deceduto venerdì, a causa di un male che in pochi giorni non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in città nella mattinata di ieri, dove sono stati moltissimi i messaggi di vicinanza per i familiari, ma in molti hanno voluto ricordare il professore anche attraverso i social. "La Pallacanestro Senigallia si stringe commossa e con estremo affetto al proprio figlio fisioterapista Luca Campagnolo per la dolorosa perdita del caro papà Ernesto. A Luca le più sentite condoglianze e un caloroso abbraccio da tutta la famiglia biancorossa" - il messaggio della Pallacanestro Senigallia - "Ciao Prof! Quanto ti ho fatto ridere su quella sbarra!!!Sono rimasta sempre un sacco di patate ma con te mi sono divertita da matti!" - il ricordo di Tiziana Angeletti – Questa mattina alle 10 sarà aperta la camera ardente presso l’onoranza funebre Giaccoli di via Cellini. I funerali saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa del Porto.