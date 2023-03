Addio al ristoratore Olivanti "Ciao Lellì, ora cucina dal cielo"

Lutto in Vallesina per la scomparsa del noto ristoratore Luciano Olivanti (nella foto). Avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni ma il suo cuore ha cessato di battere improvvisamente giovedì sera. Era il padrone di casa e cuoco del ristorante de "La Fenice" nella campagna San Paolo di Jesi. Sempre sorridente sapeva accogliere con una battuta e con il sorriso tutti clienti e dopo aver cucinato, con il suo ‘sinale’ girava per i tavoli per sondare il gradimento dei piatti. Prima dopo alcuni anni da lavoratore dipendente era stato cuoco al Country House a Sant’Urbano di Apiro. La cucina e la ristorazione erano diventati la sua passione e i suoi piatti erano apprezzati anche fuori dalla provincia. Tantissimi i messaggi di cordoglio per Olivanti che nell’estate del 2017 era stato aggredito, picchiato e minacciato con una pistola dai rapinatori nell’abitazione che si trovava sopra il ristorante. "Ciao Lellì è stato un piacere: adesso cucina dal cielo" uno dei messaggi per lui in rete. La salma si trova nella sala del commiato Anibaldi e Pandolfi di Moie e oggi alle 16 sarà celebrato il funerale alla chiesa Abbazia di Sant’Elena di Serra San Quirico.

sa. fe.