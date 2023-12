"Addio al sacerdote dei giovani": il vescovo ricorda don Attilio

Oggi (ore 9 nella sua chiesa) è il giorno del saluto per don Attilio, parroco di San Filippo per 60 anni. A ricordarlo anche il vescovo Gerardo Rocconi che presiederà il rito funebre: "Don Attilio, uomo di grande cultura, sacerdote dei giovani, ha lasciato un segno profondo nella nostra Chiesa locale. Fino a pochissimi giorni prima di morire leggeva, conversava, scherzava e, come si diceva, "anche se le gambe non funzionavano più, la sua mente era lucidissima": con i suoi 91 anni. Poi improvvisamente ha avuto un crollo. Sono andato a trovarlo la sera del 13 dicembre. Gli ho amministrato il sacramento della Santa Unzione. Non era proprio lucido ma un barlume di consapevolezza dovrebbe averlo avuto. Più volte mi ha fatto segno di dargli la mano e all’inizio della preghiera si è fatto il segno della croce. Ho avuto la chiara sensazione che il tempo rimasto non fosse lungo. La notizia è arrivata la mattina del 14 dicembre alle 11 mentre ero riunito con tutti i sacerdoti della diocesi per il ritiro spirituale di Avvento".