Addio al soprano Ornella Bonomelli: aveva 66 anni

di Giacomo Giampieri

La città è sgomenta per la scomparsa di Ornella Bonomelli, 66 anni, storica fondatrice del longevo festival Falconara all’Opera, insegnante e straordinario soprano tanto da arrivare a collaborare, nel corso della sua lunga carriera, con il prestigioso Rossini Opera Festival di Pesaro. Bonomelli si è spenta ieri pomeriggio, intorno alle 17.45, dopo un aggravarsi delle sue condizioni di salute. E la notizia, seppure confermata soltanto in serata, ha sconvolto la sua Falconara, dov’era stimata e apprezzata, ma anche le tante città in cui aveva operato. Una vita per la lirica potrebbe essere il degno titolo. Ha lasciato un vuoto incolmabile nelle tante persone che hanno avuto il privilegio di condividere un pezzo di percorso con lei. Quelle stesse persone, tantissime, che ieri si sono strette al dolore dell’inseparabile marito Gilberto e delle amate figlie Cecilia e Vittoria. Neppure un male con cui combatteva le aveva tolto il sorriso che la caratterizzava. Quella voglia di lottare per i suoi ideali. In passato aveva militato in tante associazioni falconaresi, tra le quali Artemusica e, con il festival dedicato alla lirica, incantato il pubblico della Corte del Castello rendendo l’opera accessibile a tutti. "È stata una donna che ha dato tanto a Falconara. Si è spesa per l’arte senza soluzione di continuità, per la musica e per la sua enorme passione, la lirica. L’ha portata in questa città e l’ha fatta conoscere a tutti – dice Sabrina Gemmati, amica e direttrice artistica dell’associazione Koinè –. Era una bella persona, un soprano eccellente, un’artista unica capace di collaborare con personalità del calibro di Luciano Pavarotti. Mancherà a tutti noi". Integra Paolo Brugiati, associazione Sorrisi&Musica e altro amico di lunga data di Bonomelli: "Era una istituzione. Una donna straordinaria. È capitato spesso, in carriera, di collaborare. Specie per il suo Falconara all’Opera, per cui si era battuta tanto, un festival al quale rispondevamo preswnti con cantanti e attori, guidati dalla sua sapiente conoscenza della lirica. La sua perdita è un vuoto incolmabile". Anche il sindaco Stefania Signorini ha espresso parole cariche di commozione: "Ornella Bonomelli è stata una persona che ho sempre apprezzato per la sua preparazione culturale e per la grande passione per la lirica, che la connotava. La sua scomparsa è una grave perdita per tutta la comunità, perchè ha donato tanto a Falconara. Era consapevole che la musica lirica era di più difficile diffusione rispetto ad altri generi musicali, ma proprio per questo era forte il suo impegno e con l’obiettivo di diffonderla abbiamo lavorato insieme, sin da quando ero assessore alla Cultura. Grazie a Ornella Bonomelli per anni è stata organizzata la rassegna ‘Falconara all’Opera’".