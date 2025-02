Addio alla dirigente. Maria Antonietta Vacirca

L’intero mondo della scuola nel territorio anconetano e del suo hinterland piange la scomparsa della professoressa Maria Antonietta Vacirca. La docente e dirigente scolastica è venuta a mancare l’altro ieri e proprio ieri pomeriggio, nella camera mortuaria dell’ospedale di Torrette si è tenuta la cerimonia funebre. Per tantissimi anni è stata una preside stimata, rispettata e amata guidando diversi istituti scolastici anconetani. Gli stessi che negli ultimi due giorni le hanno tributato un commosso saluto e ringraziamento per quanto fatto durante la sua lunga carriera.

Tanti gli anni trascorsi alla guida dell’istituto comprensivo ‘Raffaello Sanzio’ a Falconara, dalla metà degli anni ‘90 fino al 2007 (per un anno reggente dell’IC Falconara Centro): "Tanti sono i ricordi che tratteggiano il ritratto di una donna che si è spesa per la scuola, per i giovani, soprattutto per i più deboli, persona sempre preparata e disponibile all’ascolto. Il personale scolastico che l’ha conosciuta ricorda con affetto e commozione le sue doti professionali e umane" è il ricordo del personale scolastico di quell’istituto.

Come dimenticare il periodo trascorso all’istituto superiore ‘Podesti-Calzecchi Onesti’ e poi al ‘Vanvitelli-Stracca-Angelini. Commosso il saluto anche dell’associazione Amad che difende i diritti dei migranti: "Cara Maria Antonietta, hai creduto in Amad fin dall’inizio come socia fondatrice. Cuore grande, entusiasta, dalla parte dei più deboli e di chi ne ha bisogno. Una vita la tua dedicata alle ragazze e ai ragazzi, ai quali hai sempre cercato di trasmettere i valori della solidarietà e dell’uguaglianza".