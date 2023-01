Addio alla maestra Elide Benedetti

Elide Benedetti è scomparsa, lasciando un lutto grande a Falconara. Era maestra, conosciuta da una generazione intera di alunni che adesso la piangono. E’ morta l’altro ieri a 92 anni dopo una vita passata a educare i bambini, all’epoca della "maestra unica". Si è spenta serenamente, circondata dall’amore dei suoi cari. Una persona forte e allo stesso tempo dolce la vedova Tomassetti, nell’insegnamento e in famiglia. Tutta la città oggi è stretta attorno ai figli Massimo e Lydia e ai nipoti in un grande abbraccio per dare conforto per la scomparsa di una grande persona. La camera ardente è stata allestita ieri nella casa funeraria Pieroni in via Marconi. In tanti le hanno dato l’estremo saluto già in quel luogo, ricordando i bei tempi passati. "Ciao maestra Elide, per noi sarai sempre la nostra maestra", dicono alcuni "ragazzi" nel darle il saluto. Si ricordano di quello che raccontava e del modo che usava, indimenticabile. Alcuni hanno scritto anche dolci parole sui social, sfruttando il mezzo per far arrivare il loro messaggio ai familiari della donna, in lutto. Il funerale si celebra stamattina alle 11 nella chiesa parrocchiale Ss. Rosario di Falconara Marittima.