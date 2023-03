Addio alla prof d’italiano Sara Giannini Un’insegnante amica dei ragazzi

Un’insegnante empatica, coinvolgente e di spessore, che ha cresciuto generazioni di falconaresi, ma anche di anconetani visti i suoi trascorsi professionali nel capoluogo. Le due città salutano commosse la professoressa di italiano Sara Giannini, 76 anni. In pensione dopo una vita sui banchi delle scuole medie, nessuno aveva dimenticato quei suoi modi garbati nell’educare i giovani. Dopo la notizia della scomparsa arrivata venerdì, sui social sono fioccate decine di messaggi di ricordo e cordoglio. Lascia un grande vuoto nel marito Giuseppe, nei figli Claudio e Carlo, nelle nuore, nei nipoti Camilla, Giorgia, Chloe, Christian, nei parenti e in chi l’ha apprezzata per le elevate qualità umane. Oggi alle 15 il funerale a Sant’Andrea di Castelferretti.