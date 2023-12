Addio alla professoressa Mengoni: aveva 60 anni. Oggi l’ultimo saluto

"Il suo sorriso sarà sempre con noi, insieme al suo affetto per gli studenti e alla passione messa nell’insegnamento. Grazie da tutti noi, professoressa Lucia Mengoni, per quello che hai donato alla nostra scuola". Un messaggio affettuoso, di gratitudine, e una foto di un momento di felicità sui social dalla dirigenza scolastica, dai professori e dagli studenti del Liceo linguistico e delle Scienze Umane "Leopardi" di Cingoli per dire addio alla docente di Filosofia e Scienze umane. Il mondo della scuola è in lutto per la sua scomparsa a 60 anni. Era malata da tempo. All’inizio della sua carriera scolastica aveva insegnato agli alunni della scuola "Bruno da Osimo", la primaria del centro storico dell’omonimo istituto comprensivo. Gentile, positiva, una docente preparata, persona stimata e apprezzata da colleghi, studenti e genitori. Il funerale si celebra oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo a Osimo. Addolorati il marito Massimo Graciotti, presidente Unitalsi Marche, i figli Alice, Leonardo, la madre Irma, la sorella Marina e le nipotine. La camera ardente è aperta nella casa del commiato onoranze Re di via Tigli a Padiglione di Osimo. Il corteo procederà dopo il funerale verso il cimitero Maggiore. I familiari hanno chiesto di ricordare la professoressa non con fiori ma con donazioni e opere di bene. Tantissime le attestazioni di cordoglio giunte ai familiari, tra cui quella dell’Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali: "L’Unitalsi marchigiana si stringe in preghiera attorno al presidente e ai figli in questo momento di dolore per la scomparsa dell’amata Lucia".