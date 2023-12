Addio alla ’Signora Sorriso’: Teresa aveva 96 anni

Addio alla ‘Signora Sorriso’, si è spenta Teresa Baldoni, aveva 96 anni. Nonostante qualche acciacco di salute, dovuto all’età, Teresa non aveva perso il suo fascino e la sua eleganza. Vedova dal 2010, viveva con la figlia Donatella che, insieme ai fratelli Sandro e Roberto, si sono presi cura di lei fino all’ultimo momento. Ieri mattina la figlia ha annunciato il decesso della madre con un commovente post su Facebook: "Avevano un appuntamento, il 17 dicembre a mezzanotte, per ballare insieme per l’eternità la loro danza d’amore. Ciao mamma ora sei con papà". In città Teresa era conosciuta da tutti come la ‘Signora Sorriso’, per aver ideato e gestito insieme al marito Luciano (‘Il Mago’) ‘Villa Sorriso’, locale che ha contribuito a scrivere numerose pagine di storia della spiaggia di velluto. Insieme al marito erano il re e la regina degli anni ’60. Il loro locale, aperto nel ’47, ha fatto da trampolino di lancio a numerosi cantanti che dopo essersi esibiti proprio a bordo piscina a ‘Villa Sorriso’, hanno annoverato il loro nome tra i più importanti della musica italiana. Da Mina a Patty Bravo, passando per Walter Chiari e Gino Bramieri, fino a Gino Paoli. Tutti ospiti del locale che ha rivoluzionato il modo di divertirsi in tutta la Rivera Adriatica. Teresa accoglieva ospiti e clienti con la sua innata eleganza, in quel locale dove insieme al marito seguiva tutto: dalla cucina al servizio, proprio perché quelle serate trascorse a ‘Villa Sorriso’ si trasformassero in ricordi indelebili. Il 26 dicembre 2009 avevano festeggiato 60 anni di matrimonio. A distanza di quattordici anni dal quel giorno di festa, la coppia senigalliese per eccellenza, si è riunita in cielo. Tanti i ricordi: "Non finirò mai di ringraziarvi per come ho trascorso la mia gioventù nelle calde sere d’estate con la vostra cordiale simpatia in quel meraviglioso locale. Conservo un ricordo meraviglioso. Ai vostri figli vanno le mie più sentite condoglianze", dice Andrea Luzi. "Alla fine cosa conta veramente nella vita? Lasciare un bellissimo e profumato ricordo di noi. Un omaggio alla Signora del Sorriso", il ricordo di Serena Baldoni. Tante le persone che hanno voluto ricordare Teresa con una foto, sia storica che recente, proprio per omaggiare quella signora, simbolo di un tempo che non tornerà più. Il funerale si svolgerà domani alle 15 nella chiesa di Santa Maria della Neve-Portone.