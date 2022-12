Addio alla volontaria Anna Rita Giacani

Comunità in lutto per la scomparsa di Anna Rita Giacani, ex dipendente Fiat Cnh e molto conosciuta nel mondo del volontariato. Aveva 67 anni terribile male non le ha lasciato scampo. Era la moglie di Sandro Brilli, ex presidente Avis Jesi e faceva parte del gruppo attori di volontariato Avis. Andava spesso nelle scuole a fare proselitismo per la donazione. "Ciao Anna Rita – commentano addolorati i volontari Avis - quante cose belle abbiamo fatto insieme , quanto bene abbiamo fatto insieme, quanta forza ci hai trasmesso a tutti noi attori di volontariato, a tutti i ragazzi e le ragazze che ascoltavano con gli occhi lucidi quando gli raccontavi la tua storia e si fermavano ad abbracciarti a fine ora, dopo il suono della campanella. Grazie Rita, grazie dal profondo del cuore per tutto quello che hai fatto per gli altri. È stato un privilegio ed un dono stare con te, proteggici da lassù come tu sola sei capace". La camera ardente di Anna Rita Giacani è stata allestita nella sala del commiato Ciccoli e Brunori in via Don Battistoni, 2a, domani alle 15 l’ultimo saluto alla parrocchia di San Giuseppe. La famiglia ha aperto una raccolta fondi a favore dello Iom.