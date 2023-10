Addio all’avvocato. Gaetano Mensitieri. Una vita per gli altri

Si è spento serenamente lo scorso 12 ottobre all’età di 82 anni, Gaetano Mensitieri, per tutti Nino: stimato avvocato del foro di Ancona e insegnante, all’amore per il Diritto univa un’eccezionale passione per i viaggi e la fotografia. Viaggiatore lo era stato fin dalla nascita: il padre, Edoardo Mensitieri, era originario di Napoli e la sua professione di Provveditore agli Studi lo aveva portato a lavorare in tutta Italia, sempre seguito dalla famiglia, composta dall’adorata moglie Giovanna e i figli Maria (nata a Milano), Alfredo (nato a Imperia) e il piccolo Nino (nato a Reggio Calabria), fino ad approdare ad Ancona. Il fascino per la città partenopea era però sempre rimasto una costante nella vita dei Nino e dei fratelli, così come la sfrenata passione calcistica e l’amore per il Napoli; soprattutto per le prodezze di Maradona, ereditata dal padre Edoardo, appassionatissimo tifoso: nella cucina di casa Mensitieri erano sempre presenti imponenti poster dedicati alla squadra azzurra.

L’altra passione della vita di Nino era la fotografia: attraverso l’obiettivo della macchina fotografica era in grado di immortalare con maestria momenti di vita quotidiana, paesaggi, ritratti dei tanti paesi visitati, dal Vietnam al Vermont, dalla Cambogia all’Egitto, passando per i rarefatti paesaggi della campagna cinese: Nino sapeva tradurre in immagini la poesia del mondo con uno stile unico e originale, esponendo poi il frutto del suo hobby prediletto in numerose mostre ad Ancona, nell’ex Istituto per Geometri Vanvitelli, a Palazzo Camerata, al Rettorato e a Pietralacroce.