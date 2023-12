Addio all’ex vice sindaco. Gaetano Trufellini

Lutto a Ostra Vetere, si è spento Gaetano Truffellini. L’uomo era stato colto da un malore improvviso e a nulla è servito l’intervento di urgenza effettuato all’ospedale di Torrette di Ancona. Ex vice sindaco del Comune di Ostra Vetere, con l’amministrazione di Massimo Bello nei primi anni 2000, e insegnante elementare in pensione era conosciuto per il suo impegno sociale e lavorativo, per la sua integrità morale e riservatezza. "Un uomo di altri tempi, gentile, affabile – il ricordo del presidente del Consiglio Comunale Bello - che amava dialogare e confrontarsi con tutti, per trovare sempre una soluzione; una persona a modo, che sapeva e voleva rispettare tutti, riuscendoci. Modesto, capace di comprensione, sensibile alla sofferenza, ricco di speranza e pronto al perdono". Lutto anche a Barbara dove si è spento all’età di 93 anni don Irio Giuliani: "Tante generazioni degli anni ’60 sono cresciuti con i suoi insegnamenti – il ricordo del sindaco Riccardo Pasqualini – con lui se ne va un importantissimo tassello della nostra storia paesana".