Addio all’imprenditore Giovanni Zannini. La sua ditta aveva appena festeggiato 60 anni

Lutto a Castelfidardo per la scomparsa di Giovanni Zannini, uno dei fondatori della ditta omonima che proprio la scorsa settimana ha festeggiato 60 anni. È deceduto ieri a Torrette per complicanze di un male. Uno choc per la città. "Ci lascia un vero signore, un esempio per impegno lavorativo, nel volontariato, nello sport e nella dedizione alla famiglia - dice il sindaco Roberto Ascani -. Avevi appena festeggiato con gioia e commozione i 60 anni di un’azienda straordinaria. Ci mancherai tremendamente".