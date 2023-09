Addio all’imprenditrice Alessandra Mammoli. E’ stata stroncata da un male a 56 anni

Osimo è in lutto per la scomparsa di Alessandra Mammoli, 56 anni, imprenditrice stroncata da un male giovedì pomeriggio all’ospedale di Torrette. E’ stata titolare della Fondipress di Osimo Stazione, la ditta di famiglia ereditata dal padre. Aveva contribuito a lanciarla e ampliarla, diventando punto di riferimento anche di importanti marchi automobilistici tedeschi. Un successo tale che alcuni competitor avanzarono più volte offerte di acquisto, fino a che, l’anno scorso, ha ceduto la ditta e concentrarsi solo sui propri affetti e sulla villa di famiglia nella campagna di via Colle San Biagio. Osimo perde una professionista di successo, una grande donna come dimostrano, anche, le diverse occasioni nelle quali con la sua azienda è stata vicina al mondo dello sport. Nel 2018 l’amministrazione Pugnaloni le conferì la civica benemerenza proprio per il successo imprenditoriale. Aveva anche provato ad avvicinarsi alla politica durante il primo mandato di Dino Latini sindaco. Entrò anche nel cda di una società partecipata. Oggi la piangono il marito Ernesto e le figlie Alessia e Emma, al cui dolore si stringe tutta la città. La camera ardente è stata allestita ieri pomeriggio alla casa funeraria delle onoranze Biondi a San Biagio. Nella chiesa della stessa frazione oggi alle 15 si terranno i funerali.