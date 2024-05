Addio allo storico panettiere. Mariano Petrolati

Monterado in lutto, si è spento lo storico panettiere Mariano Petrolati, aveva 75 anni. Una vita intera trascorsa nel forno del paese, ereditato dai genitori Corrado e Albina Fucili. Un’attività di famiglia presente da oltre 50 anni. Ricordato come una persona sempre disponibile, lascia un grande vuoto nella comunità di Monterado.Mariano lascia la moglie Giulietta, la figlia Letizia, la nipote Vittoria e il fratello Elzo. La camera ardente alla Casa Funeraria di via Marco Polo 7/9 a Passo Ripe, mentre i funerali saranno giovedì 23 maggio alle ore 16 presso la Chiesa di San Giacomo Maggiore a Monterado. La tumulazione nel cimitero di Monterado.