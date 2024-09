Addio Bianca Perini. Amava lo sport

Comunità in lutto: è morta giovedì dopo aver lottato con tutta se stessa contro un male, Bianca Perini. Aveva 52 anni, impiegata al Gaj di Jesi, amava lo sport e la vita. "Con profonda tristezza – commentano dalla Fortitudo Pattinaggio Fabriano, la nostra società sportiva annuncia la scomparsa della nostra amica ed amata ex atleta Bianca Perini. Bianca ha combattuto contro una terribile malattia con la stessa tenacia, forza e determinazione che ha sempre dimostrato in ogni sua gara, un esempio da seguire per tutti noi. Questo dramma arriva in un momento di contrastanti emozioni, subito dopo la gioia del recente titolo mondiale di un nostro atleta ma ora, dopo tanti festeggiamenti, in questo momento di dolore, i nostri pensieri vanno a lei ed alla sua famiglia. La sua memoria vivrà per sempre nei nostri cuori ispirandoci a dare il meglio proprio come lei ha sempre fatto". Banca Perini, in passato anche maschera al teatro Gentile, lascia nel dolore il papà Bruno, il figlio Filippo, giovane calciatore con l’asd Fabriano Cerreto, il compagno Daniele, lo zio Ugo, i cugini ed i parenti tutti. Erano in tanti ieri a salutarla nella casa funeraria Infinitum. lI funerale sarà celebrato oggi alle 15 alla chiesa di San Nicolò.