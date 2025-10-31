Addio De Angelis, l’assessore del PalaIndoor

Ancona, Osimo e Camerano piangono la scomparsa di Romano De Angelis, un uomo che ha saputo coniugare passione per lo sport, impegno politico e rigore professionale. Nato ad Ancona nel 1936, in una famiglia di profonda fede repubblicana, De Angelis ha sempre portato con sé i valori della serietà, della dedizione e della responsabilità civile.

La sua carriera scolastica lo ha visto insegnare Educazione Fisica al Liceo Classico di Osimo e successivamente alla Ragioneria all’Istituto Campana e Istituto Stracca Angelini di Ancona. Dall’esperienza scolastica nacque l’impegno politico. Negli anni Settanta, periodo di forti tensioni sociali, entrò nel Consiglio comunale di Osimo come rappresentante del Partito Socialista Italiano, ricoprendo contemporaneamente il ruolo di assessore allo Sport del Comune di Ancona.

La dimensione sportiva è stata centrale nella sua vita. Nel 1964, assieme a Paolo Bianconi, Franco Lombardi e Franca Costantini, fondò a Osimo la Salf, Società Atletica Leggera femminile, che avvicinò molte giovani alla pratica. Come assessore ad Ancona, De Angelis è ricordato per la realizzazione dell’impianto Indoor di atletica leggera, unico nel suo genere in Italia, e per la gestione dell’ospitalità degli sfollati dopo il terremoto del 1972.

Parallelamente, ha esercitato con competenza la professione di commercialista, affiancandola a importanti incarichi pubblici: presidente dei revisori dei conti in diversi comuni marchigiani e presidente del Nucleo di valutazione dei dirigenti del Comune di Osimo per oltre dieci anni. Era sposato con l’ex assessore di Camerano Barbara Mori. I funerali oggi alle 14 nella chiesa dell’Immacolata Concezione di Camerano. La tumulazione nel cimitero di Tavernelle.