Addio Domenichetti anima di Montignano

Montignano in lutto, si è spento Giorgio Domenichetti. Aveva 60 anni. Una frazione dove ieri pomeriggio si è diffusa la tragica notizia: una malore e poi il decesso, per Domenichetti non c’è stato nulla da fare. Presidente del Montignano calcio, della bocciofila montignanese era anche impegnato nel centro sociale e molto attivo in ogni tipo di iniziativa che veniva organizzata tra Montignano e Marzocca. Lo sport, il calcio su tutti era la sua passione: era tifoso dell’Inter. "Punto di riferimento assoluto per tutti – il ricordo del consigliere regionale Maurizio Mangialardi - Un amico a cui mi sentivo legatissimo e che ho sempre ammirato per il suo spirito encomiabile. Non è più con noi ma rimane una eredità vastissima e splendida, che spetta a tutti noi preservare, promuovere e portare avanti". Profondamente colpito dalla perdita di un amico è anche l’Assessore Gabriele Cameruccio: "Una di quelle notizie che non vorresti mai sapere, era una persona speciale, unica". Il sole fuori e il dolore dentro per tanti abitanti della frazione che ieri si sono stretti alla famiglia di Domenichetti, cercando di dare supporto in questo difficile e doloroso momento. Nelle prossime ore sarà fissata la data del funerale.