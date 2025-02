Addio a Emilio Mistichelli, storico tecnico del ciclismo nazionale

Ancona, 28 febbraio 2025 – Ciclismo in lutto per la scomparsa a 73 anni di Emilio Mistichelli, tecnico di lunga data in diverse società marchigiane. L’uomo è morto la notte scorsa all’ospedale di Senigallia dove era ricoverato. Sportivo molto conosciuto, non solo nelle sue Marche, ha svolto la sua carriera principalmente occupandosi dei giovani. Emilio Mistichelli stava per cominciare una nuova stagione come direttore sportivo della Sam Vitalcare Dynatek, formazione Uci Continental.

“Con la sua esperienza, ha sempre seguito i ragazzi con dedizione, accompagnandoli nella loro crescita atletica e umana - si legge in una nota della Federciclismo Marche che si stringe alla sua famiglia. Oltre a svezzare tanti giovani corridori marchigiani, Mistichelli ha avuto l’onore di dirigere dall’ammiraglia anche Davide Rebellin nel biennio 2021-2022 ai tempi della Work Service fino a quel drammatico 30 novembre 2022 in cui il campione veneto perse la vita in un incidente in allenamento a Montebello Vicentino”.

Era molto apprezzato per le sue doti umane, prima ancora che sportive e manageriali. Lascia la moglie Palma, i figli Sara e Marco, nipoti e parenti, che gli daranno l’ultimo saluto domani, venerdì 28 febbraio, alle ore 15 alla chiesa della Pace di Senigallia. Gli stessi familiari hanno voluto ringraziare il personale del reparto di neurologia dell’ospedale di Senigallia per le cure al 73enne “con professionalità, umanità e profonda dedizione fino all’ultimo”. La camera ardente è stata allestita all’obitorio dell’ospedale civile senigalliese.