Addio Enrico, il colonnello all’avanguardia

di Nicolò Moricci

Addio ad Enrico Ambrogini, il colonnello dell’Aeronautica militare che diede un contributo fondamentale all’operazione San Marco, in Africa, per il lancio del satellite: era il 1988. Ambrogini si è spento all’età di 93 anni, nella sua casa di Falconara, dove viveva con la moglie, Lia. A ricordarlo, è il nipote, Davide Compagnucci: "Lui è stato un uomo da sempre molto all’avanguardia, era avanti. Ha sempre creduto nella tecnologia, era uno di quelli che non andava alle Poste a fare la fila. Non aveva né voglia né tempo, faceva tutto online. Nonno – prosegue il nipote – cambiava il compuer spesso, quando vedeva che il sistema era lento ed io ho preso da lui, su questo fronte. Ho sempre avuto la passione per i pc, che mi ha trasmesso". Un centinaio le missioni a cui ha preso parte nel corso della sua carriera. "Nonno se n’è andato lo stesso giorno (e alla stessa età) di Piero Angela", osserva Davide. Piero ed Enrico: nomi diversi, ma destini non così tanto lontani. Il cognome di entrambi inizia con la "A" e tutti e due erano appassionati di innovazione e di scienza. "Mio zio è stato il primo ad aprire un negozio di tecnologia nell’anconetano. Gli Ambrogini, a Falconara, erano (e sono) un’istituzione".

Da loro, generazioni di falconaresi comprarono tv e pc, i primi che uscirono. Un uomo calmo e pacato, Enrico, che sapeva l’inglese alla perfezione: "Sembrava un madrelingua. Era lui ad aiutarmi, quando andavo a scuola, mi diceva che avrei dovuto scrivere meglio, che dovevo essere preciso". E ancora: "In 39 anni, non l’ho mai visto arrabbiato", ricorda Compagnucci. Una vita dedicata alla ricerca per il programma aerospaziale italiano, il servizio in Aeronautica militare e le collaborazioni con la Nasa, con centinaia di voli da un capo all’altro del pianeta tra America, Africa, Russia. E poi, una volta in congedo, l’offerta di una cattedra in una prestigiosa università Usa: "Lui avrebbe accettato, ma gli abbiamo consigliato di godersi la pensione e così ha fatto". L’ufficiale dell’Aeronautica si sentiva stanco da tempo. Due giorni fa, una probabile insufficienza respiratoria per cui la moglie aveva chiesto l’intervento dell’ambulanza. Ma lui ha rifiutato il trasporto in ospedale, era lucido. La mattina dopo, il tragico epilogo. I funerali, ieri, alla chiesa del Rosario.