Addio Giorgio, il Babbo Natale che amava la vela e il mare

Addio a Giorgio Buontempi, per anni il Babbo Natale di Senigallia. Aveva 60 anni. Viveva di passioni, quella per i cavalli e quella per il mare, dove amava cavalcare le onde in barca a vela. La notizia della sua scomparsa ha colpito quanti lo conoscevano ed erano solito incontrarlo nella darsena turistica del porto o per le vie della città. Da qualche tempo le sue condizioni di salute erano peggiorate e venerdì sera, il suo grande cuore ha smesso di battere per sempre. Nella carrozza trainata dal suo cavallo, vestito da Babbo Natale, ha accompagnato per le vie del centro tre generazioni di ragazzi e a molti di loro ha insegnato a salire in sella ad un cavallo, trasmettendogli la sua passione per sempre. Ma Giorgio Bontempi aveva anche un altro amore, quello per il mare, dove trascorreva le sue giornate insieme agli amici di sempre a bordo di una barca a vela che negli ultimi anni era diventata anche il suo lavoro. Tanti gli attestati di vicinanza ricevuti dai familiari in queste ore, molte anche le persone che hanno voluto lasciare un ricordo sui social: "Di Giorgio ricordo la prima volta che mi è stato presentato, secoli fà. Occhi grandi, azzurri, trasparenti, attraverso cui potevi intravedere una persona buona e generosa. Uomo sempre premuroso e sensibile nei confronti degli affetti: la sua dolcissima moglie, sua madre, suo fratello. Una dolorosa perdita per tutti coloro che gli hanno voluto bene". I funerali domani alle 9 nella chiesa del Portone.