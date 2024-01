Addio Loredana. Era una nota assicuratrice

Erano in tanti ieri pomeriggio nella parrocchia San Francesco per l’ultimo saluto a Loredana Spalletti, morta a 75 anni dopo aver lottato contro un male che purtroppo non le ha lasciato scampo. Martedì il suo cuore ha cessato per sempre di battere lasciando tanti nel dolore. Grande tempra e solarità Loredana Spalletti diversi anni fa aveva aperto l’agenzia assicurativa Zurich lungo corso Matteotti, ora gestita dal figlio Pietro distrutto dal dolore per la perdita della cara mamma. Loredana lascia nel dolore il marito Marino Recchi, ex calciatore tra gli anni Sessanta e Settanta dell’Ancona e della Jesina (serie C), i parenti tutti, tanti amici e conoscenti, Loredana era apprezzata e stimata in città per la sua grande professionalità ma soprattutto cortesia e solarità. "Ama moltissimo lo sport e le camminate in mezzo alla natura e in città – raccontano alcune amiche -. Appassionata podista partecipava alla tradizionale Caminada de San Giuseppe e altre competizioni all’insegna dello stare insieme". Ieri pomeriggio l’ultimo sentito saluto alla parrocchia San Francesco poi l’inumazione nel piccolo cimitero di Tabano. La famiglia ha chiesto non fiori ma opere di bene a favore dello Iom Jesi e Vallesina.