Addio nonna Isia, 103 anni di amore per la famiglia

Lutto nella storica famiglia anconetana dei Giampaoli. Si è spenta lunedì, all’età di 103 anni, Isia Stacchiotti, la nonna di Gioia Giampaoli che oggi gestisce insieme al cugino Gabriele, figlio dell’indimenticato ‘Palì’, la celebre azienda dolciaria che trova casa alla Baraccola di Ancona. La piangono la figlia Nara e i nipoti tutti. Quei suoi affetti più cari che fino all’ultimo momento non hanno mai difettato nel circondarla di amore purissimo. Lo stesso sentimento che la signora Isia aveva corrisposto nei riguardi della sua famiglia. Della quale si è presa cura con dolcezza e ponendo, sempre al primo posto, il bene dei suoi parenti. Ed è proprio il contenuto del messaggio che le riserva Gioia, salutando quella nonnina così premurosa, dolce e buona d’animo: "È rimasta sempre con noi, a casa, fino ai suoi splendidi 103 anni. È stata sempre benissimo, ad eccezione degli ultimi giorni – racconta Gioia Giampaoli al Carlino –. Una donna forte, ma dall’animo gentile. Giovanile nei modi di pensare e negli atteggiamenti. Ha dedicato la sua vita alla famiglia, ai figli e agli adorati nipotini. E noi tutti l’abbiamo amata, coccolata, senza lasciarla mai da sola. Ci mancherà moltissimo", conclude.

Isia, nella larga famiglia dei Giampaoli, seppure parente da parte materna, è stata una delle più longeve come racconta Gioia. La camera ardente per portarle un ultimo saluto è stata aperta ieri pomeriggio e resterà allestita, fino alle 12 odierne, presso la Casa funeraria Tabossi di via della Montagnola 13, ad Ancona.