Addio Otello, signore della "villeggiatura"

La spiaggia di velluto piange il pioniere del turismo senigalliese Otello Baldini, aveva 93 anni. Sabato alle 9 i funerali nella chiesa di Santa Maria della Neve – Portone. Ex proprietario del Senbhotel e dell’hotel La Vela, l’imprenditore se n’è andato nella notte tra martedì e mercoledì nella Rsa di Corinaldo, lasciando il mondo del turismo più solo. Con lui se ne va una delle memorie storiche della Senigallia da bere, nelle sue strutture sono passate generazioni di turisti che hanno scelto la spiaggia di velluto dove trascorrere quella che, fino agli anni ’90 era chiamata ‘villeggiatura’. Clientela fidelizzata, ma anche personaggi noti: a scegliere il suo Senbhotel negli ultimi anni era infatti lo staff e parte degli ospiti del CaterRaduno. "Ho conosciuto Otello Baldini e la moglie. Due splendide persone, brave nel loro lavoro, gentili e professionali nell’accoglienza degli ospiti nelle loro strutture alberghiere. Sono dispiaciuto della scomparsa di Otello, dopo quella della moglie, perché insieme hanno rappresentato un’eccellenza del turismo della nostra città. Alla famiglia va il mio personale cordoglio e quello del Consiglio comunale di Senigallia" - il ricordo del presidente del consiglio comunale Massimo Bello – Due anni fa aveva perso la compagna di vita, la moglie Ornella con cui amava collezionare quadri e opere d’arte che poi esponeva nelle sue strutture organizzando anche eventi dedicati all’arte. "Baldini ha sempre interpretato un turismo d’avanguardia e alla visione della propria impresa ha aggiunto la lungimiranza nella comprensione dell’evoluzione del settore".

Così lo ricorda Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche e segretario Federalberghi Confcommercio Marche. "Per anni infatti è stato in prima linea nel chiedere interventi strutturali per favorire l’incoming dell’estero consapevole del fatto che il nostro turismo non avrebbe potuto far riferimento soltanto ai flussi italiani. Questa sua capacità di precorrere i tempi è stata anche al centro del suo impegno sindacale per la categoria e per due lustri l’imprenditore rivierasco ha lavorato per il territorio in seno al consiglio e alla giunta di Federalberghi Confcommercio nazionale". Una figura di spicco, per alcuni un monumento dell’imprenditoria senigalliese: "Ma se ne va in primis un amico – continua - una persona che nel corso degli anni è stata capace di costruire rapporti solidi, fatti di correttezza e cordialità. Otello era un signore di altri tempi".