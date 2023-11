Addio Pietro Germano. Storico preside Itis

Molti dei suoi studenti raccontavano fosse molto severo, altri dicevano che era preparato e giusto. Pietro Germano, morto martedì mattina, è stato il preside per eccellenza. Uno attorno al quale è cresciuta e si è sviluppata a cavallo tra tra gli anni 80 e 90, la scuola più grande numericamente importante della provincia di Ancona, l’Itis Volterra di Torrette. Un istituto tecnico difficile, frequentato trasversalmente da ragazzi di ogni classe e ceto sociale. Germano sapeva tenere in pugno la situazione. Il ricordo di chi lo ha vissuto da vicino, come l’amico Annibale Ubaldo Santarelli, dimostra quanto fosse stimato per il lavoro che faceva. Il giornalino della scuola, la voglia di incidere sulla formazione dei ragazzi al di là delle materie di studio, l’amore per il francese (amava dire Bonjour monsieur le proviseur). Germano è stato un personaggio forte, culturalmente preparato, un padre di famiglia inserito in una scuola. A cui anche Falconara, la sua città renderà omaggio domani alle 11 a Chiaravalle per l’ultimo saluto.