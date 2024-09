Addio Pina Petrucci. Maestra di tutti

Comunità in lutto per la perdita della maestra Pina Petrucci, vedova Colocci. Aveva 92 anni. Ieri erano in tanti per l’ultimo saluto alla chiesa San Francesco d’Assisi di Jesi alla tanto amata maestra jesina. A ricordarla con una lettera carica di affetto la poetessa jesina Marinella Cimarelli, mamma dell’ex alunna Valentina Bini: "Carissima Pina, maestra adorata, donna eccezionale, musa ispirata, hai insegnato ad intere generazioni trovandoti in tutte le situazioni. Gente povera, umile e modesta, osserva ora quello che resta della tua opera misericordiosa: saggezza, sapienza, ma sopra ogni cosa ciò che serve a comprendere in un mondo complicato, attraverso strumenti di un trascorso passato, la realtà di ogni giorno per affrontare la vita, poiché non è semplice e non è mai finita. Ci hai insegnato a essere bravi e onesti, coerenti, costanti, e quei manifesti che ora ritraggono il tuo viso splendente mentre rivolgi un sorriso alla gente, mi commuovono tanto, ma mi spezzano il cuore e sento quell’alito caldo di amore per ciò che sei stata e che ci hai donato, Dio ti abbia in Gloria! Con tanto affetto, stima e riconoscenza".