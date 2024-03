"Addio Pino, la storia della Riviera". Sirolo in lutto per il suo ex sindaco. Giuseppe Misiti è morto a 92 anni

Tutti ricordano le sue battaglie, il suo impeto, la grinta per la sua Sirolo. Era un uomo tutto d’un pezzo, Giuseppe Misiti, ex sindaco di Sirolo, per tutti Pino. Ieri alle 17 è scomparso a 92 anni nella sua abitazione sirolese. La perla del Conero e il capoluogo dorico dove era conosciutissimo e stimato come politico e come persona sono in lutto stretto. E’ stato sindaco per ben tre volte, dal 1975 al 1980 e poi dal 1999 di seguito per due mandati fino al 2009. Una vera "era", quella di Misiti. Poi ci riprovò, nel 2019, dopo che fu eletto sindaco il figlio Moreno, ma non ci riuscì. Però, dagli scranni dell’opposizione ha fatto valere comunque la sua forza. "Mi ha spinto la necessità di salvaguardare Sirolo, proseguendo nel grande sviluppo socio-economico degli ultimi venti anni sotto la guida mia e di mio figlio. Sirolo è come un treno in corsa verso una sempre più crescente prosperità", ci aveva detto poco prima delle amministrative di quell’anno spiegando il motivo della sua ultima candidatura. "Carismatico, decisionista e grintoso, ecco chi era mio padre – racconta commosso il figlio Moreno – E’ stato una grande personalità, sempre impegnato, oltre che sindaco è stato vicepresidente e assessore provinciale ai Trasporti a cavallo degli anni Ottanta. Stava bene ma poi una polmonite l’ha costretto al ricovero all’ospedale di Osimo poco tempo fa. Una volta dimesso, a casa, la sua situazione è precipitata improvvisamente". Come primo cittadino in tanti ricordano le sue battaglie per preservare il verde, le bellezze del Conero: "E’ stato un grande sindaco, ha dato una svolta allo sviluppo economico della cittadina con il nuovo piano regolatore, anche grazie all’associazionismo, pioniere di quasi tutte le cose fatte in città fino ai Duemila, praticamente. Andava fiero di diverse cose ma in particolare di aver impedito una colata di cemento disposta negli anni Sessanta che sarebbe di certo stata attuata anni dopo. Lui, con il partito socialista, era alla guida dell’opposizione anni dopo e ha portato avanti questa battaglia scongiurando la costruzione di ville. Poi ha realizzato tutti i meravigliosi parchi pubblici cittadini. A lui la perla del Conero deve tanto".

Dalla battuta arguta, sempre pronta, era anche un provocatore a livello politico, tanto che si presentò come candidato a sindaco anche per la vicina Numana, destando grande scalpore in Riviera e non solo. Era vedovo Misiti: la moglie scomparve nel 2015. Oggi, oltre al figlio Moreno, avvocato, lascia l’altro figlio Massimo, dirigente in pensione, già segretario del Consiglio regionale. "Abbiamo ricevuto il cordoglio di tantissime persone. Chi vorrà dargli l’estremo saluto potrà vederlo oggi dalle 15 nella sala del commiato Bamiof di via Primo Maggio". I funerali sono stati disposti per domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Nicola a Sirolo.

si.sa.