Addio Portoghesi, progettò il futuro dell’ex Sacelit

E’ morto ieri a 92 anni l’architetto Paolo Portoghesi, docente universitario e progettista di fama internazionale e principale esponente del Postmodernismo in Italia. La sua attività si è svolta parallelamente sui versanti della ricerca storica e della progettazione architettonica e tra le sue opere più note figurano la Moschea e il Centro culturale islamico a Roma e il quartiere Rinascimento nel Parco Talenti a Roma. Portoghesi ha legato il suo nome alla città di Senigallia per firmato il progetto del "Borgo le Torri", quello che sarebbe dovuto essere il nuovo polo turistico e residenziale della Sacelit. Nel luglio del 2009 Portoghesi era stato a Senigallia per inaugurare la mostra alla Rotonda con tanto di plastico che illustrava quella che sarebbe dovuta essere la rinascita dell’ex Sacelit. Un progetto ambizioni che l’allora proprietario dell’area, l’imprenditore Pietro Lanari, aveva tentato di avviare. Poi il fallimento e il blocco del cantiere.