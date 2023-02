"Addio Toni, continueremo sulla tua strada"

"A una settimana dalla sua improvvisa scomparsa, noi abitanti del Guasco-San Pietro vogliamo ricordare la persona speciale che Toni De Iure era: il suo ottimismo, il suo entusiasmo nell’affrontare con leggerezza la vita, l’amore da cui si era lasciato prendere per questo angolo della nostra città e nel quale aveva deciso di dare vita a uno spazio tutto da vivere, all’insegna della bellezza e della qualità. Qualità del cibo, qualità nell’accoglienza, attenzione ai dettagli e alla comunicazione... Canadese, manager alla General Electric e poi alla Alstom di Parigi, cittadino del mondo, decide di dare una svolta alla sua vita e concretezza ai suoi tanti progetti. In piazza San Francesco, accanto al “Guasco - caffè ristorante” apre, con Stefano Morini, “Matas 54 - pizza & tagliere”, una pizzeria urbana di tendenza, che Toni vuole bella, urban look, in una piazza storica pensata come un grande salotto all’aperto. Ad aprile 2020, appena usciti dall’isolamento del covid, “Matas 54” è lì, pronta, bella come Toni la pensava e ci accoglie tutti. Da allora è un susseguirsi di aperitivi, serate, spettacoli, musica.... e Toni con il suo sorriso, il lungo grembiule, lo sguardo attento si districa disinvolto fra i tavoli insieme ai suoi ragazzi, con la stessa eleganza e il savoir faire del manager. Sempre nella stessa piazza c’è un altro locale, chiuso da qualche anno: la “libreria di Giovanna”. Toni ne intuisce le potenzialitá e senza pensarci troppo lo acquista e ne fa uno spazio POPup: un contenitore per eventi, un luogo per stare insieme, aperto alle esigenze del quartiere e non solo, un luogo che ciascuno può reinventare come vuole. Nei fine settimana si alternano attività culturali, mostre di quadri, si insegna a fare la sfoglia a grandi e piccoli, c’è posto per i compleanni. Per chi vuole questo spazio è gratis. Si, gratis. Non basta, esiste pur sempre e ancora Parigi! Quanto ci vuole a fare Ancona-Parigi.... E a Parigi, ad appena dieci km, a Meudon, c’è una storica boucherie che si potrebbe rilevare, la “Boucherie Charlot”. Toni ha un progetto e rileva anche questa: non sarà solo una macelleria come noi la intendiamo, avrà un ristorante al suo interno, si potranno acquistare prodotti gastronomici di eccellenza. Ci si lavora fitto e manca davvero pochissimo ormai all’inaugurazione. Toni non fa in tempo a vederla... E non sarà neanche più qui, in piazza San Francesco, ad animare con il suo fare visionario, coraggioso, intelligente questa città sonnolenta, poco amata, indifferente. Siamo tutti ancora increduli. Ma anche certi che il modo migliore per ricordarlo sarà proseguire nella strada da lui indicata, fare tesoro del suo esempio e adesso, qui, non lasciare che la sua scomparsa passi con un semplice annuncio di cronaca. Grazie Toni. Un abbraccio alla sua famiglia".

Vittoria Ribighini *

Architetto