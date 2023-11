Addio vecchi telefoni. Le ultime "cabine": pezzi di storia destinati al ricovero dei ricordi

di Pierfrancesco Curzi

Dai gettoni alla rivoluzione degli smartphone, passando per le schede telefoniche: cronaca della fine di un’epoca. Con gli annunci delle imminenti dismissioni degli ultimi ‘pezzi’, anche ad Ancona spariranno dai quartieri le ormai storiche cabine telefoniche dove generazioni di cittadini si sono alternati per contattare casa, lavoro, amici e così via prima che i cellulari le rendessero di fatto obsolete. Ormai da anni hanno smesso la loro funzione e si sono trasformate in manufatti inutili, sorpassati e soverchiati dalla modernità. Adesso la Tim, in realtà da tempo, si sta occupando della loro rimozione, con qualche rallentamento nelle operazioni. La città dorica, senza in realtà accorgersene, sta assistendo al loro smantellamento, eppure fino ai primi anni del duemila e oltre il loro utilizzo era rimasto attivo, soprattutto nelle fasce d’età più avanzate. Giorno dopo giorno, nel nuovo millennio il sistema della telefonia mobile ha preso il sopravvento; mentre le cabine venivano smantellate a crescere erano le antenne installate sui tetti dei palazzi dalle compagnie telefoniche, alle prese con una vera e propria invasione di tutte le città. Al netto di quelli che un giorno potrebbero essere valutati come danni per la salute attraverso le onde elettromagnetiche diffuse dalle antenne stesse, sempre più impattanti, i Comuni non hanno più alcun margine di manovra per arrestare la rivoluzione. Col tempo le immagini in bianco e nero dei telefoni a gettone diventeranno sempre più sbiadite. Qui parliamo delle cabine che puntellavamo la città, ma che dire dei telefoni pubblici all’interno dei locali, dai bar ai ristoranti e qualsiasi attività commerciale che ne potesse disporre. In piazza Roma, addirittura, esisteva una vera e proprio centrale telefonica, per decenni base di incontro di gruppi di giovani che utilizzavano quei telefoni per organizzare feste, ‘pizzette’, fissare un appuntamento con lo spasimante di turno o terminare relazioni fanciullesche. Le nuove generazioni non hanno mai sentito parlare dei gettoni, monete speciali provviste delle apposite scanalature buone per entrare nella gettoniera dei telefoni del tempo. Gettoni per telefonare usati però anche per dare i resti visto che il loro valore commerciale era equiparato alle monete. Col passare del tempo un gettone è passato da 30-50 lire nei primi anni ‘60, fino a 200 lire dopo la metà degli anni ‘80, equiparato, o meglio adeguato al valore e alle variazioni di costo e della durata degli ‘scatti telefonici’, altro termine ormai in disuso e sconosciuto addirittura alle nuove generazioni. Successivamente, dagli anni novanta in poi, è stato possibile trasformare i telefoni pubblici consentendo di pagare le telefonate anche con le monete, le lire al tempo (c’erano pure le macchine per cambiare i soldi), fino all’ultimo stadio della tecnologia di fine secondo millennio, ossia le schede telefoniche. Un sistema che tale è rimasto fino ai giorni nostri, fino a quando l’utilizzo dei telefoni cellulari, di cui chiunque in Italia dispone, ha surclassato qualsiasi altra forma di comunicazione via cavo. Indietro non si torna e quando anche le ultime cabine verranno smantellate potremo dire di aver chiuso davvero un capitolo della storia dei nostri costumi.